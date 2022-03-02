マジックツリーハウス31冊美品　英語　児童書　絵本

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商品詳細
子どもが読みました。美品だと思いますが、人によって感じ方はいろいろですので、気になる方はご遠慮ください。英語力によりますが、小学校低学年くらいから楽しめるかと思います。我が子も小学一年生から二年生にかけて、喜んで読んでいました。31冊セットでお願いします。
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