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【レア】SFC　スーパーファミコン　ロマンシングサガ3　体験版サンプルROM
商品番号 D99933683861
商品名

【レア】SFC　スーパーファミコン　ロマンシングサガ3　体験版サンプルROM
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SFC　スーパーファミコン　ロマンシングサガ3　体験版サンプルROM中古品でスレやキズはありますが、そこまで悪くないと個人的には思います。購入した時から振るとカタカタ音がします。素人検品で見落としがあるかもしれないので写真を確認していただけると幸いです。簡単な動作確認済みです。※実機との相性もあり100%動作を保証するものではありませんし、今後もずっと動作する保証はありません。神経質な方は購入を控えていただき個人管理、個人売買にご理解ある方のみご購入お願い致します。水濡れ対策+プチプチに包んでクッション封筒で配送します。※値下げ交渉はご遠慮ください。#スーパーファミコン#SFC#ロマンシングサガ#ロマサガ#SQUARE#体験版ROM
http://narcologia.ru/goods/freezer635598.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce160855.html
http://narcologia.ru/goods/displease919231.html
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