Ｙ７５３　掛軸　大徳寺　柳生紹尚　『明歴々露堂々』　共箱　『真作』　肉筆　一行書

総丈 約 173cm×30cm本紙 約 98cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



お見舞い Ｙ７５３ 掛軸 大徳寺 柳生紹尚 『明歴々露堂々』 共箱 『真 ...



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Ｆ７７３ 掛軸 大徳寺 須賀玄道 『松樹千年翠』 共箱 『真作』 肉筆 ...



2022年ファッション福袋 Ｅ５８０ 掛軸 大徳寺 柳生紹尚 『瀧 涼風来 ...



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送料込】 Ｙ７５３ 掛軸 大徳寺 柳生紹尚 明歴々露堂々 共箱 真作 肉筆 ...



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