戦国TURB ファンディスク ドリームキャスト ソフト

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商品詳細
戦国TURBFanfanIlovemeDunce-doublentendre戦国turbファンディスクDreamcastドリームキャストドリキャスDCソフトNECBio_100%帯付きこちら購入後、一度プレイしたお品物になります。ディスク、説明書に目立った傷、汚れは無いと思いますがケースに細かなスレがございます。また、その他状態については画像の確認をお願いいたします。中古品、素人保管のため神経質な方の購入はご遠慮ください。実機にて動作確認済み即購入可お値下げ不可
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