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ユーキャン子育て心理アドバイザー
商品番号 Q29652501909
商品名

ユーキャン子育て心理アドバイザー
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,627 円
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商品詳細

子育て心理アドバイザー講座　２０２３年５月購入。乳幼児編テキスト1上乳幼児編テキスト1下児童編テキスト2発達段階目安表子育てQ\u0026Aブック年齢別遊びブック子育て支援DVD新品ぱらーっと見て終わりました。買って満足してしまったため。折り目などはありませんが、自宅保管になりますのでご理解あるかたお願いします。
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