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- リチャードホーキンスマウスピース(Bb管クラリネット用、Gモデル)
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商品詳細
ニューヨークフィル、ロサンゼルスフィル、メトロポリタン歌劇場オーケストラ、ワシントンナショナル管、ボストン響など、数々の生徒を輩出しているオーバリン音楽院教授のリチャード・ホーキンス氏製作のBb管用マウスピース。素材がZinner社の物で、今では閉業してしまい、手に入らない一品です。新品未使用で国内プロオーケストラ奏者の放出品。Gモデルは最高級モデルで、R、Sモデルと比べて、よりダークでかつふくよかな音色が特徴的です。それでいてアーティキュレーションは容易で、オーケストラでも埋もれない遠達性にも優れた一品です。新品価格は$280ドル、約4万円でした。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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