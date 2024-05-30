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リチャードホーキンスマウスピース(Bb管クラリネット用、Gモデル)
商品番号 U13524402345
商品名

リチャードホーキンスマウスピース(Bb管クラリネット用、Gモデル)
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューヨークフィル、ロサンゼルスフィル、メトロポリタン歌劇場オーケストラ、ワシントンナショナル管、ボストン響など、数々の生徒を輩出しているオーバリン音楽院教授のリチャード・ホーキンス氏製作のBb管用マウスピース。素材がZinner社の物で、今では閉業してしまい、手に入らない一品です。新品未使用で国内プロオーケストラ奏者の放出品。Gモデルは最高級モデルで、R、Sモデルと比べて、よりダークでかつふくよかな音色が特徴的です。それでいてアーティキュレーションは容易で、オーケストラでも埋もれない遠達性にも優れた一品です。新品価格は$280ドル、約4万円でした。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/mythic558535.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce945155.html
http://narcologia.ru/goods/reboot639236.html

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