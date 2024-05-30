ニューヨークフィル、ロサンゼルスフィル、メトロポリタン歌劇場オーケストラ、ワシントンナショナル管、ボストン響など、数々の生徒を輩出しているオーバリン音楽院教授のリチャード・ホーキンス氏製作のBb管用マウスピース。素材がZinner社の物で、今では閉業してしまい、手に入らない一品です。新品未使用で国内プロオーケストラ奏者の放出品。Gモデルは最高級モデルで、R、Sモデルと比べて、よりダークでかつふくよかな音色が特徴的です。それでいてアーティキュレーションは容易で、オーケストラでも埋もれない遠達性にも優れた一品です。新品価格は$280ドル、約4万円でした。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース



リチャードホーキンスマウスピース(Bb管クラリネット用、442Rモデル ...



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リチャードホーキンス/RHB♭CL-R/B♭クラリネットマウスピース ...



リチャードホーキンスマウスピース(Bb管クラリネット用、Gモデル ...



2023年最新】リチャードホーキンスの人気アイテム - メルカリ



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リチャード・ホーキンス×ブルックス・信雄・トーン_The clarinet ONLINE



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クラリネット・マウスピースの基礎知識と選び方 意外と知らない11の ...



マウスピース | ドルチェ楽器



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ザ・クラリネット VOL.67



リチャードホーキンスBbクラリネット用マウスピース(Bモデル)-