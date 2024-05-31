任天堂　Wii本体　ドラクエ123　ジョイスティックコントローラー付

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商品詳細
任天堂Wii本体とドラクエ123ソフトのセットです。ドラクエをやりたくて購入しました。戸棚整理のため出品いたします。付属品は画像にて判断してください。元箱ありです。別売ジョイスティックコントローラーも入れて梱包いたします。ドラクエはジョイスティックコントローラーでやるのが楽しいです。中古品をご理解いただき購入を検討してください。
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