スーパーファミコン＋64フルセット

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商品詳細
SFCとニンテンドー64のまとめてセットになります。どちらもこちらの内容品にて起動確認はしておりますが、長期保管品の為プレイ前にはご自身でのメンテナンスを行なってから遊んで頂く事をお勧め致します。(ソフトの端子部分の清掃等)動作保証無しのジャンク品となりますのでお願い致します。#64#SFC#ニンテンドー#ファミコン
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