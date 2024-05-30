TEJ-45 ジャンク

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商品詳細
TEJ-45の当時物を中古で購入し、再塗装するつもりでボディーの塗装をサンドペーパーで剥がしはじめましたが、前面とサイドに取り掛かったところで作業をやめ放置していたものです。商品は写真の物が全てです。中古ジャンク品にご理解の頂ける方でNC/NRをお約束頂ける方のみ入札をお願い致します。#布袋寅泰#BOOWY
http://narcologia.ru/goods/conception52257.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate291948.html
http://narcologia.ru/goods/peroration222815.html
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FERNANDES. TEJ-45テレキャスタータイプ
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フェルナンデス TEJ-45 smcint.com
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フェルナンデス TEJ-45 smcint.com