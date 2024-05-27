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3DS
商品番号 I97974210108
商品名

3DS
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約10年ほど前に購入しました。ソフト挿入の時と充電の時接触が悪いです。LRボタンも接触悪いです。ですが、使えないことはないです。ソフトも一緒に全部つけます。ソフトは当時のデータがそのままなのでご自由にお使いください。ポケットモンスターホワイト2のデータには伝説、幻のポケモンもいます。傷と接触が悪いのをご了承の上購入していただけると幸いです。
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