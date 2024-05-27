PS4 CUH-1000AA01 ジャンク

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・一枚目の写真が出品物の全てになります。(PS4本体、説明書、コントローラー×2、電源コード、コントローラー充電ケーブル)本体が使用不可の為ジャンク品扱いとさしていただきます。［状態］電源はつき、画面は映りますがユーザーログインの画面からコントローラーが反応しなくなりログインできません。コントローラーは二つとも別のPS4では使えた為本体の故障と思われます。本体、コントローラともに多少の使用感や少しの傷があります。(目立った傷や汚れはありません)自分で修理できる方や部品取り等にいかがでしょうか。ジャンク品扱いです。傷等気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。値下げ希望やご質問等あればコメントよろしくお願い致します。SONYPlayStation4CUH-1000AA01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY