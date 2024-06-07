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フジゲンカスタムショップ製　サイクロンタイプ
商品番号 W52959032452
商品名

フジゲンカスタムショップ製　サイクロンタイプ
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 23,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fgnCNCY10RAYNEOCLASSIC2021年製です。あまり触ってないのでフレットの減りはあまりないです。凄く弾きやすいです。トグルスイッチに若干の接触不良ございます。付属品はギグバック、切れていますが保証書。あとエリクサーの弦（ハードオフの新品コーナーで買ったのでおそらく本物）ひとつ注意点がございます。メルカリ便で送付したいためボディとネックを外して梱包します。ボディとネックの組み込みができる方が購入してください。勝手ではございますが、金欠のため出品となりますので到着動作確認後受け取り評価はできるだけ早くお願いいたします。fujigen富士弦
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