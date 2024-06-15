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ファイナルファンタジー5、スーパーファミコンカセット
商品番号 H58649960470
商品名

ファイナルファンタジー5、スーパーファミコンカセット
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー5、スーパーファミコンカセットになります。(箱、説明書など全てあり)引き出しの中で保存されていた為、カセット及びケースもかなりの美品となっております。動作確認出来てませんので、ご理解の上ご購入お願いします。バックアップの電池について保証致しませんのでご了承下さい。(現状、過去のセーブデータ有)気になる部分があれば拡大写真追加掲載いたします。お気軽にご連絡下さい。宅急便コンパクトにてエアーパッキンで梱包して発送いたします。
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