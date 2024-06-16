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SEGA カードリーダー
商品番号 A45700152909
商品名

SEGA カードリーダー
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「オシャレ魔女ラブandベリー」「ムシキング」などで使用できるカードリーダーです。⚠︎カードリーダーのみの出品です。動作確認済みです。濡れ対策＋ネコポス発送です。
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http://narcologia.ru/goods/moped111468.html
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