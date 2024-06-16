SEGA カードリーダー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。「オシャレ魔女ラブandベリー」「ムシキング」などで使用できるカードリーダーです。⚠︎カードリーダーのみの出品です。動作確認済みです。濡れ対策＋ネコポス発送です。
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