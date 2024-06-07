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【ほぼ新品】ゲームボーイ ミクロ 本体 シルバー 銀
商品番号 U59045027153
商品名

【ほぼ新品】ゲームボーイ ミクロ 本体 シルバー 銀
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 12,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます！《内容物》ゲームボーイミクロacアダプタ充電器ポーチ印刷物《商品状態》本体内外装目立った傷なくほぼ新品に近い商品でございます。《動作確認》・各ボタン動作良好。・ソフト読み込み問題ございません。・スピーカーの音割れございません。・充電接続良好その他で気になる部分御座いましたら、お気軽にご質問ください。《メンテナンス》私自身が神経質な為、本体全体的に手垢やホコリなどできる限り綺麗にし配送させて頂きます。《中古品について》取りきれない汚れや傷がある場合ございますので、中古品とご理解いただけた方のみご購入をよろしくお願い致します。《配送について》22時までに入金確認できていましたら、次の日の配送になります。ボックス型の箱で配送させていただき、プチプチで梱包し、ボックスの隙間を広告などで埋めて配送させていただきます。ゆうゆうメリカリ便ですので、スマホのみで常に商品の所在を確認できます。《返品、返金対応について》こちらの記載内容と相違があった場合や、動作に問題がありましたら、受け取り評価前にご連絡いただければ必ずご対応させていただきます！
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