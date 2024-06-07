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CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
商品番号 S75310297022
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CT診断一問一答 : 研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,029 円
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商品詳細

「CT診断一問一答:研修医が最初の1か月で知るべき基礎知識」神田知紀/神田知紀/村上卓道/村上卓道定価:￥6000#神田知紀#神田知紀#村上卓道#村上卓道#本#自然／医療・薬学・健康【状態】・裁断済みのため「全体的に状態が悪い」としております。・書き込みは見当たりませんでした。★こちらで譲っていただいた中古品になります。書込、破れ、汚れ、裁断ミスなどは軽くチェックしておりますが、見落としの可能性があります。またローラー跡、多少のキズ、角折れもあるかもしれません。素人による裁断ですので、完璧なものをお求めの方は購入をお控えください。【注意事項】・本商品は裁断済みです。「裁断済み」とは、背の綴じ部分が切断され、ページ1枚1枚が独立した状態です。通常の読み方はできませんので、ご注意下さい。
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