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プレステ3 PlayStation 3 ジャンク
商品番号 R49925085750
商品名

プレステ3 PlayStation 3 ジャンク
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体のみコードなどがないので、動作確認はしておりません。ジャンク品ですので、NCNRでお願いします。素人目線ですが、目立った傷はありません。シミなどがあります。写真で確認お願いします倉庫の片付けで出てきて本人の物ではない為、使用期間など詳しいことは分かりません。自宅保管、中古品です神経質な方はご遠慮ください。
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