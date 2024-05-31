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Ｇ６６９　掛軸　大徳寺　小林太玄　『無事是貴人』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 D36633603984
商品名

Ｇ６６９　掛軸　大徳寺　小林太玄　『無事是貴人』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

総丈　約　176cm×30cm本紙　約　101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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