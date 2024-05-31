Ｇ６６９　掛軸　大徳寺　小林太玄　『無事是貴人』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｅ４９６ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『瑞気満梅花』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｈ３８７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『本来無一物』 共箱 『真作』 肉筆 ...



正式的 Ｊ３６７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無事是貴人』 共箱 『真作 ...



Ｊ７１７ 掛軸 表千家 堀内宗完 兼中斎 『梅花一朶香』 共箱 『真作 ...



Ｈ４７７ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『葉々起清風』 共箱 『真作』 一行書-



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掛軸 大徳寺 黄梅院 小林太玄『六字名号』紙本 太巻 共箱付 掛け軸 ...

総丈 約 176cm×30cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。