a.k.a 石原豪人　林月光画集　月光秘宝館　希少本

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林月光/石原豪人展「Homme Fatales」/ カネオヤサチコ展「おにいさんの ...



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2005年タコシェ発行 初版 なかなか手に入らない本かと思います。写真が全て。経年劣化並み。土日祝日金曜日の午後以外の平日のみ発送。ペット、喫煙者いません。お値下げ交渉はこちらはいたしません、ご了承下さい。