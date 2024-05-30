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ドロヘドロ 原画展 スケッチブック 林田球 原画 制作ノート 設定資料
商品番号 Y93344426437
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ドロヘドロ 原画展 スケッチブック 林田球 原画 制作ノート 設定資料
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ドロヘドロ原画展ドロヘドロスケッチブックDorohedoroSketchBook林田球Q-Hayashidaここまで見せて良いの！？ってくらい制作過程が惜しみ無く掲載されてます。かなり興味深い内容です。現在絶版の希少本です。古本並の状態です。表紙の端などに目立つスレなどあります。読むのに問題ありませんが写真のように使用感あります。美品をお求めの方はご遠慮ください。検索：ドロヘドロ展漫画創作ノートプロット下書きアイデアノートMANGA弐瓶勉大友克洋藤本タツキ沙村広明石田スイ白浜鴎押見修造楳図かずお士郎正宗小林源文今敏松本大洋
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