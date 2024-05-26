Nintendo 他ゲーム機本体 NEWニンテンドー2DS LL マリオカー…

購入してあまり使ってないので出品します。動作確認済みです(2枚目に画面記載)タッチペンは使用したことがないので画面等はきれいだと思います。外側は3枚目4枚目で少し小傷あるような写真をよくみていただき検討してください。*追記データ等は消せるだけ消しております、ご購入後個人様で初期化してください。即購入可専用はいたしません、早い者勝ちです。7枚目の本当にお気持ちですが、購入後使用できるようにusb充電コードのみをお付けします。発送は、受付24時間以内に発送できます。よーく考えて検討よろしくお願いいたします。ご購入後、クレーム等はないように心がすので返品等は受けない事をご了承下さい。Nintendo他ゲーム機本体NEWニンテンドー2DSLLマリオカート7パックcolor:フクスウショクポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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