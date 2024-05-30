墓場鬼太郎 第一集 初回限定版

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商品詳細
鬼太郎、ニセコ鬼太郎ストラップつき未開封品一巻だけダブって購入し保管しておりました。ストラップかわいいです。「墓場鬼太郎第一集」野沢雅子/田の中勇/水木しげる定価:￥4,104#野沢雅子#田の中勇#水木しげる#DVD#アニメ幽霊族の生き残りとして、墓から生まれた鬼太郎。会社員の水木は、ひょんなことから鬼太郎を保護することになるが……。ダークな雰囲気そのままにアニメ化した『ゲゲゲの鬼太郎』の原点。
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