Nintendo Wii U WII U スーパーマリオメーカー セット

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商品詳細
NintendoWiiUWIIUスーパーマリオメーカーセット●WiiUスーパーマリオメーカーセット32GB●太鼓の達人みんなでパーティ３代目太鼓セット●マリオカート●Wiiパーティ●ボンバーマン●マリオパーティ９●桃太郎電鉄16●星のカービィー20周年スペシャルコレクション●いただきストリート●どうぶつの森アミーボフェスティバル◯リモコン 4個◯ハンドル 2個画像にあるものが全てになります。WiiUのスタンド類は未使用です。※WiiUの画面保護シートは貼ってありません。※一部傷、変色、汚れあり。長期自宅保管、中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。初期化済み。バラ売り不可です。※箱なしで発送予定です。color:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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