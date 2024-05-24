PlayStation4 PS4 本体 Pro CUH-7200BB01箱なし

SONYPlayStation4ProCUH-7200BB011TBジェットブラック★付属内容★本体コントローラー電源ケーブルHDMIケーブル（社外品）USBケーブル（社外品）大人気PS4Proで大容量バージョンの最新7200番になります★Proシリーズの最新型なので不具合なども起こりづらく改良されたモデルです★あくまで中古品ですので多少のキズ汚れはご理解ください★状態は写真を見てご確認ください★購入後ソフトさえあればすぐにお遊びいただけます★外箱はございません★本体、コントローラー、全ての動作確認済みで異常なしです★24時間以内にクロネコヤマトへ持ち込み発送しますので素早くお届け致します★それでは宜しくお願い致します！★※値下げ不可です※



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