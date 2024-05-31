予約特典 ポケモンコロシアム任天堂特製ディスク

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商品詳細
ポケモンコロシアム予約特典任天堂特製ディスク非売品です。ゲームキューブでの動作は確認済みです。箱に入れて保管しておりましたが、袋はテープで剥がした跡があり、ディスクは細かな傷や汚れがあります。ご理解の上ご購入ください。
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