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予約特典 ポケモンコロシアム任天堂特製ディスク
商品番号 I59297753609
商品名

予約特典 ポケモンコロシアム任天堂特製ディスク
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンコロシアム予約特典任天堂特製ディスク非売品です。ゲームキューブでの動作は確認済みです。箱に入れて保管しておりましたが、袋はテープで剥がした跡があり、ディスクは細かな傷や汚れがあります。ご理解の上ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/stair65500.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant601182.html
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