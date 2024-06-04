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メルギブソン映画 DVD12作品　パトリオット、ブレイブハート、ザリバー他
商品番号 O44622241075
商品名

メルギブソン映画 DVD12作品　パトリオット、ブレイブハート、ザリバー他
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,849 円
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商品詳細

メルギブソン12作品DVDセットパトリオット、キックオーバー、ザリバー、復讐捜査線、テキーラサンライズ、マーヴェリックのディスク盤面は、目立った傷、汚れなく綺麗です。ブレイブハート、陰謀ののセオリー、身代金、バードオンワイヤー、フォーエヴァーヤング、ハートオブウーマンのディスクは、薄い擦り傷が少しあります。再生は問題ありません。ジャケットの背面が色褪せしてるものがあります。陰謀のセオリー、フォーエヴァーヤングのジャケットの裏面の左側が少し切れています。バラ売り、値下げ不可です。
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