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【希少本】久保田万太郎　「いのちなりけり」　初版　佐野繁次郎装幀
商品番号 N79149494717
商品名

【希少本】久保田万太郎　「いのちなりけり」　初版　佐野繁次郎装幀
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。経年のため函の一部に壊れがあります。本体は経年の割には綺麗な状態だと思います。戦後の紙不足の中での出版のため、紙質は(状態は写真でご確認下さい)【著者】久保田万太郎【発行】昭和22年4月15日　初版【装幀】佐野繁次郎【出版】山根書店「佐野繁次郎装幀コレクション」※自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。#久保田万太郎#佐野繁次郎
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate394248.html
http://narcologia.ru/goods/procurement96533.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless25459.html

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