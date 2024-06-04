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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。経年のため函の一部に壊れがあります。本体は経年の割には綺麗な状態だと思います。戦後の紙不足の中での出版のため、紙質は(状態は写真でご確認下さい)【著者】久保田万太郎【発行】昭和22年4月15日 初版【装幀】佐野繁次郎【出版】山根書店「佐野繁次郎装幀コレクション」※自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。#久保田万太郎#佐野繁次郎
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate394248.html
http://narcologia.ru/goods/procurement96533.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless25459.html
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公式 久保田万太郎 「いのちなりけり」 初版 佐野繁次郎装幀 文学/小説 ...
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希少本】久保田万太郎 「いのちなりけり」 初版 佐野繁次郎装幀 - 文学 ...
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古本【路地裏 誠志堂】続 佐野繁次郎
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古本【路地裏 誠志堂】続 佐野繁次郎
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超安い】 影のような男 せきた書房 / 塩見鮮一郎 / 文学/小説 ...