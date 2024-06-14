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- ☆茶道具☆明治期 和光斎造 槌目銅製薬缶 明治金工水注★時代物★
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商品詳細
☆茶道具☆明治期和光斎造槌目銅製薬缶明治金工水注★時代物★5D0616サイズ(約):幅14cm、注ぎ口含む長さ17.5cm、高さ21.5cm(持ち手まで)、重さ538ｇ種類...茶道具
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