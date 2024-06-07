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文庫本15冊セットになります。基本的にはミステリー小説ですが中には恋愛小説も混ざってます。①リアルフェイス②婚活刑事③レジまでの推理④えんま様の忙しい49日間⑤アンハッピー・ウエディング⑥塩見崎理人の謎解き定理⑦ニセモノだけど恋だった⑧製造人間は頭が固い⑨透明人間の異常な愛情⑩君と時計と雛の嘘⑪招き探偵事務所⑫シャーロック・ホームズの不均衡⑬シャーロック・ホームズの十字架⑭家政夫くんは名探偵!⑮天才月澪彩葉の精神病質学研究ノート基本的には1冊300円ですが本の状態によっては250円になります。1度読んだあとは保管しておりましたが素人保管になります。またシミやオレ,ヤケがある場合がございます。写真をよくご確認ください。OPP袋に入れ防水対策をした上でダンボール箱にて発送予定になります。緩衝材（プチプチ）は使用しない予定です。隙間は新聞紙等で埋めさせていただきます。中古商品や梱包方法が気になる方のご購入はお控えください(.ˬ.)\"バラ売りや他出品小説との組み合わせ変更も可能です。ご気軽にご相談ください(*^^*)バラ売りの場合ゆうゆうメルカリ便に変更させていただくことがございますがご了承くださいm(__)m事前にコメントで確認はさせて頂きます。