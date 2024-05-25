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商品詳細
NintendoGAMEBOYADVANCE本体色:クリア ホワイト⭐️匿名配送⭐️バラ売り可▪️状態動作確認済み。音もしっかり出ます。電源ランプ、ボタンの不良ないです。使用に伴う、傷や擦れ汚れあります。※クリアの表面は黄ばんでいます。購入からかなりの年数経過している為、ご理解のある方のご購入をお勧めします。他にもソフトや付属の線などを出品しております。まとめ売りでお安くします。その際はおっしゃってください。#任天堂#Nintendo返品×
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http://narcologia.ru/goods/scissoring862896.html
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Nintendo GAMEBOY ADVANCE本体✖️2-
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