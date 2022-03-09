the GazettE LIVE DVD

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商品詳細
LIVETOUR18-19THENINTH/FINAL「第九」LIVEAT09.23YOKOHAMAARENA(初回生産限定盤)＜収録内容＞(DISC1)横浜アリーナ公演（本編）120分(DISC2)横浜アリーナ公演（アンコール）30分／2018-2019TOUR[THENINTH]DOCUMENT 60分収録内容収録タイトル：[Disc1]『theGazettELIVETOUR18-19THENINTH/FINAL「第九」LIVEAT09.23YOKOHAMAARENA』／DVDアーティスト：theGazettE曲目タイトル：1.99.999(SE)[-]2.Falling[-]3.NINTHODDSMELL[-]4.GUSH[-]5.CLEVERMONKEY[-]6.GABRIELONTHEGALLOWS[-]7.裏切る舌[-]8.THEMORTAL[-]9.虚蜩[-]10.その声は脆く[-]11.BABYLON'STABOO[-]12.DOGMA[-]13.INCUBUS[-]14.TWOOFAKIND[-]15.UGLY[-]16.ABHORGOD[-]17.関東土下座組合[-][Disc2]『theGazettELIVETOUR18-19THENINTH/FINAL「第九」LIVEAT09.23YOKOHAMAARENA』／DVDアーティスト：theGazettE曲目タイトル：1.GOTOHELL(EN)[-]2.INSIDEBEAST(EN)[-]3.貴女ノ為ノ此ノ命。(EN)[-]4.HEADACHEMAN(EN)[-]5.ATTITUDE(EN)[-]6.TOMORROWNEVERDIES(EN)[-]7.UNFINISHED(WEN)[-]8.LIVETOUR18-19THENINTHDOCUMENTARY[-]#theGazettE#初回限定盤#第九#ライブ#DVD
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