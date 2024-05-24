【刀剣乱舞】【日本号】もちもちマスコット

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【商品説明】即購入、バラ売り可能です。即購入の場合、送料無料です。コメントでのお問い合わせ中でも、即購入の方を優先させて戴きます。素人目の検品のため、商品の状態をやや傷や汚れありに統一しています。素人管理、梱包のため完全美品をお求めの方はご遠慮下さいませ。バラ売りの場合、500円×個数+送料となります。コメント欄にてご希望をお聞かせ下さい。バラ売りの際は専用ページを作成致しますので、24時間以内の購入をお願いします。画像通りに並べて保管はしていませんので、バラ売り希望の際は上から何個目左から何個目など指定しての購入は出来ません。他ページの商品との同梱も可能ですのでお気軽にコメント宜しくお願いします。梱包材は再利用する事もあります。商品は防水対策をしてお届け致します。喫煙者なし、ペットなしです。【発送説明】匿名配送にてゆうゆうメルカリ便を利用します。発送は土日祝日を除き翌日～翌々日を心掛けておりますが、止むを得ない状況が起こり得る可能性を考えて4～7日に設定させて戴いております。