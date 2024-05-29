【全巻セット】完訳グリム童話集

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商品詳細
「完訳グリム童話集」5巻の裏表紙に破れがございます。JacobGrimm/WilhelmGrimm/野村泫#JacobGrimm#Jacob_Grimm#WilhelmGrimm#Wilhelm_Grimm#野村泫#野村_泫#本#外国文学／その他即購入歓迎！あくまでも中古品としてご理解お願いします！簡易清掃済みです。(アルコール消毒液で表紙の汚れを落としております。)※表紙が紙製やアルコール液が染み込んでしまう本はしておりません。セットにしている商品はバラ売りできかねます。★発送方法★匿名配送を予定しております。予告なく配送会社を変える場合がございます。他にも多数出品中！まとめ買い、送料分必ずお安くします。よければ覗いてください☆#夜景書店
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