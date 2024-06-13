専用スピッツ/JAMBOREE TOUR 2009～さざなみOTR カスタム

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「スピッツ/JAMBOREETOUR2009～さざなみOTRカスタムatさいたまスーパーアリーナ～〈初回限定盤・2枚組〉」スピッツ定価:￥7429購入し数回視聴後、暗所で保管していました。少し汚れ•キズあります。DVDに少し汚れあります。箱の上下白の部分が少しやけています。数年前のお品物という点と素人保管のため写真でお確かめ下さいm(__)m#スピッツ#CD・DVD