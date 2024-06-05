YAMAHA トランペット YTR-236 Gatorのケース付き

YAMAHAトランペットYTR-236状態 中古品多少の使用感、塗装剥がれはありますが比較的きれいです。ピストン問題ありません。音も問題ありません。凹み等もありません。マウスピース、ケースなど付属しています。ケースはGatorのトランペットケースになります。メルカリで8000円くらいで販売されているのでお得です。あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮願います。返品キャンセル不可とさせていただきます。種類···トランペット



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