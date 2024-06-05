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YAMAHA トランペット YTR-236 Gatorのケース付き
商品番号 G75834152456
商品名

YAMAHA トランペット YTR-236 Gatorのケース付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAトランペットYTR-236状態　中古品多少の使用感、塗装剥がれはありますが比較的きれいです。ピストン問題ありません。音も問題ありません。凹み等もありません。マウスピース、ケースなど付属しています。ケースはGatorのトランペットケースになります。メルカリで8000円くらいで販売されているのでお得です。あくまで中古品なので神経質な方はご遠慮願います。返品キャンセル不可とさせていただきます。種類···トランペット
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