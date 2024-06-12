ポケモンカード　ラティアス　ラティオス　プロモ　レジェンド

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ラティアス045/L-Pラティオス046/L-P2枚組です。白かけはなく、比較的きれいな状態だと思いますが、素人見立て、無用なトラブル避けるためプレイ用とお考え下さい。気になる点ありましたらコメントより質問お願いします。