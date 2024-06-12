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ポケモンカード　ラティアス　ラティオス　プロモ　レジェンド
商品番号 G50573475040
商品名

ポケモンカード　ラティアス　ラティオス　プロモ　レジェンド
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラティアス045/L-Pラティオス046/L-P2枚組です。白かけはなく、比較的きれいな状態だと思いますが、素人見立て、無用なトラブル避けるためプレイ用とお考え下さい。気になる点ありましたらコメントより質問お願いします。
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