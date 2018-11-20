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商品詳細
民俗信仰の玩具・昭和１３年１１月初版発行の萬造寺龍「民俗信仰の玩具」函付きです。函、本体表紙はデリケートな漉和紙装です。経年のヤケが少しありますが、シミや書き込み、蔵書印などはありません。４５年前の古書であることをご理解の上、購入の検討をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation297808.html
http://narcologia.ru/goods/passivity515483.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic658812.html
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萬造寺龍 「民俗信仰の玩具」 初版本・昭和１３年・書物展望社・函 ...
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民俗信仰の玩具(万造寺竜 著) / 古本、中古本、古書籍の通販は「日本の ...
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『民俗信仰の玩具』 函付き
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