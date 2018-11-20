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萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
商品番号 N23191394224
商品名

萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

民俗信仰の玩具・昭和１３年１１月初版発行の萬造寺龍「民俗信仰の玩具」函付きです。函、本体表紙はデリケートな漉和紙装です。経年のヤケが少しありますが、シミや書き込み、蔵書印などはありません。４５年前の古書であることをご理解の上、購入の検討をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation297808.html
http://narcologia.ru/goods/passivity515483.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic658812.html

萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
萬造寺龍 「民俗信仰の玩具」 初版本・昭和１３年・書物展望社・函 ...

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萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
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萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
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萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
民俗信仰の玩具』 函付き(萬造寺龍) / 古書 本々堂 / 古本、中古本、古 ...

萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
『民俗信仰の玩具』　函付き

萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
民俗信仰の玩具』 函付き(萬造寺龍) / 古書 本々堂 / 古本、中古本、古 ...

萬造寺龍　「民俗信仰の玩具」　初版本・昭和１３年・書物展望社・函
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