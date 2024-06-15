帝一の國Blu-ray

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■特典・三方背BOX・ブックレット「海帝高校秘録」(40P)・トントン相撲【収録時間】370分【画面サイズ】ワイド【音声情報】[1]日本語(5.1)・日本語・音声ガイド(日本語)[2][3]日本語【字幕情報】[1]日本語【グループ名】帝一の國【封入特典内容】[2][3]特典ディスク/特製アウターケース/トントン相撲/ブックレット「海帝高校秘録」(40P)※タイトルに「初回」の表記がないものにつきましては、【封入特典内容】の初回特典は保証対象外とさせていただいております。予めご了承の上お買い求めください。【映像特典内容】[1]予告編集/[2]ビジュアルコメンタリー(菅田将暉，野村周平，竹内涼真，間宮祥太朗，志尊淳，千葉雄大)/[3]〈秘蔵映像集〉メイキング/未公開映像＆NG集/海帝高校生徒会選挙 政見放送集/イベント集【出演者一覧】監督：永井聡 原作：古屋兎丸 脚本：いずみ吉紘 音楽：渡邊崇 出演：菅田将暉/野村周平/竹内涼真/間宮祥太朗/志尊淳/千葉雄大/永野芽郁/鈴木勝大/萩原利久/岡山天音/三河悠冴/井之脇海/木村了/榎木孝明/山路和弘/真飛聖/中村育二/吉田鋼太郎【内容一覧】[1]本編[2][3]特典ディスク【枚数】3 枚【映像コメント】古屋兎丸のカリスマ・コミックに基づく実写映画。将来が約束された名門・海帝高校生徒会長の座を巡って、激しい戦いが繰り広げられる。菅田将暉、野村周平、竹内涼真、間宮祥太朗らが出演。【製作年】2017 年即日匿名無料配送致します。