アンリ.ミショー著　詩画集　魔法の国にて.抄　邦訳小海永二先生　版画倉本修先生

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商品詳細
1975年 沖積舎発行詩画集 魔法の国にて 抄普及版になります。極薄本になります。(オリジナル限定本ではありません‼️ご注意下さい)アンリミショー著作小海永二先生 邦訳倉本修先生 版画発行部数は記載無しです画像をご覧下さいませ。宜しくお願いいたします。
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詩画集 魔法の国にて・抄 限定50部 倉本修銅版10葉入 訳者・版画作者署名入 / アンリ・ミショー 小海永二訳 倉本修版画 [23438] | 書肆田高 powered by BASE
魔法の国にて・抄 詩画集(アンリ・ミショー 詩篇 小海永二 邦訳 倉本 ...
詩画集 魔法の国にて・抄 限定50部 倉本修銅版10葉入 訳者・版画作者署名入 / アンリ・ミショー 小海永二訳 倉本修版画 [23438] | 書肆田高 powered by BASE
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