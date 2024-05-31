ハニーレモンソーダ 豪華版 パンフレット トゥンカロン付箋セット

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商品詳細
SnowManラウールくん主演ハニーレモンソーダ豪華版パンフレットトゥンカロン付箋セット1度開封、鑑賞後暗所管理の為ほとんど使用しておりません。パンフレットは、購入後スリーブに入れその後は未開封。とても綺麗な状態です。トゥンカロン付箋はAmazon限定のオレンジ色。新品未開封になっております。お値下げ検討致します「ハニーレモンソーダ豪華版('21「ハニーレモンソーダ」製作委員会)〈数量限定生産・3枚組〉」ラウール/吉川愛/神徳幸治定価:￥6700#ラウール#吉川愛#神徳幸治#CD・DVD
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