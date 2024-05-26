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Diezel Columbus ケーブル付属
商品番号 J14374233677
商品名

Diezel Columbus ケーブル付属
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプを売却し、使うことがなくなりましたので出品します。以下公式引用■DeizelColumbusは使い易く、頑丈なMIDIスイッチャー。MIDI機能を持つディーゼルアンプにセーブされた各機能のON/OFFプログラムをコントロールします。電源はMIDI機能を持つディーゼルアンプであればファンタム供給されます。使い易く、頑丈なMIDIスイッチャー＝プログラムセレクターがCOLUMBUSです。Herbert、VH4のチャンネル選択、ループ/モード設定に最適です。HerbertにはXLRまたはMIDIケーブルで接続でき、VH4にはMIDIケーブルで接続できます。DIEZEL製品からはXLRまたはMIDIケーブルで電源供給できます。非常に明るいLED表示で暗いステージでもはっきり設定を見ることができます。\u003cもちろん、DIEZEL以外のMIDI機器のプログラムチェンジに使用できます。MIDIはオムニモードでもMIDIチャンネル選択でも使用できます。定価81,000円
http://narcologia.ru/goods/displease835631.html
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