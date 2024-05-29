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SEVENTEEN ペンライト VER.2 CARAT棒
商品番号 M82491895672
商品名

SEVENTEEN ペンライト VER.2 CARAT棒
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【SEVENTEENペンライトVER.2】点灯確認済み(写真3枚目)電池は付属していません。付属品のネームシールはジョシュア、ドギョム、ホシはありません。1年前に公式サイトで購入しました。ライブで数回使用しました。ペンライトや箱に目立った傷や汚れはございませんが、素人による保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。本体説明書ネームシール(ジョシュア、ホシ、ドギョム無し)ストラップ外箱caratカラット棒　セブチ
http://narcologia.ru/goods/sucrose132640.html
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