SEVENTEEN ペンライト VER.2 CARAT棒

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商品詳細
【SEVENTEENペンライトVER.2】点灯確認済み(写真3枚目)電池は付属していません。付属品のネームシールはジョシュア、ドギョム、ホシはありません。1年前に公式サイトで購入しました。ライブで数回使用しました。ペンライトや箱に目立った傷や汚れはございませんが、素人による保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮ください。本体説明書ネームシール(ジョシュア、ホシ、ドギョム無し)ストラップ外箱caratカラット棒 セブチ
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