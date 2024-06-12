【値下げしました】Nintendo Switch Lite ソフト・ケースつき

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「NintendoSwitchLiteグレー」定価:¥199802年前に購入後3ヶ月ほど遊びましたがその後全く使用していません。動作確認及び初期化済みです。画像一枚目で少し画面に黒いところがあるように見受けられますが天井のスピーカーが反射してしまっているだけで実際にはありません。64GのSDカードもおつけします。充電器も使えることを確認しています。ケース付きです。ソフトを入れるところもあります。画面を綺麗にする布も付いています。「スプラトゥーン2」定価:¥6578動作確認済みです。写真はありませんがソフトの入っていた箱にお入れします。「マインクラフト」定価:¥3960動作確認済みです。こちらもソフトの入っていた箱にお入れします。即購入⭕️若干のお値下げ⭕️よろしくお願いします。#ゲーム#本体#ゲーム機本体#Other