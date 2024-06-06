ワーモス　ジャズべネック

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ワーモス 5弦ベース 組み込み | ギターリペア工房DNS-Draw a New Sound- ワーモス 5弦ベース 組み込み | ギターリペア工房DNS-Draw a New Sound-

メーカー名が無かったので、fenderを使っています。ワーモスのジャズベース用ネックです。特に大きな反りやフレットの減りも無く最近までfenderのジャズベースに取り付けて使用していました。金欠のために出品いたします。プロベーシストの坂本竜太さんが実際に使用していたネックと言うことで、楽器屋さんで購入したものです。また、プレートもシリアルナンバーが00007と相当若いので、大変レアな一品だと思います。塗装はげやスタンドの汚れ写りなど使用感はありますが、まだまだ使えるネックですので、ぜひご検討ください！