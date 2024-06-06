ワーモス　ジャズべネック

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商品詳細
メーカー名が無かったので、fenderを使っています。ワーモスのジャズベース用ネックです。特に大きな反りやフレットの減りも無く最近までfenderのジャズベースに取り付けて使用していました。金欠のために出品いたします。プロベーシストの坂本竜太さんが実際に使用していたネックと言うことで、楽器屋さんで購入したものです。また、プレートもシリアルナンバーが00007と相当若いので、大変レアな一品だと思います。塗装はげやスタンドの汚れ写りなど使用感はありますが、まだまだ使えるネックですので、ぜひご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/calling13650.html
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