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猗々斎書付　瓢箪型　重箱　共箱　茶道具
商品番号 G20871675517
商品名

猗々斎書付　瓢箪型　重箱　共箱　茶道具
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

猗々斎書付の瓢箪型、重箱になります。非常に可愛らしい作品です。※多少のスレあります。横幅　約15cm　高さ　約22cm#猗々斎#瓢箪#重箱#弁当#その他の茶道具商品はこちら
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