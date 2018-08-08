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商品詳細
「表解IFRS・日本・米国基準の徹底比較」有限責任監査法人トーマツ定価:￥7200#有限責任監査法人トーマツ#本#社会／経営※新品の本ですが、折れヤ汚れ、割れなどあるの場合があります。※これによって安く出品致します。※具体的な状況は写真で確認お願いいたします。※即購入、コメント無しOk❗9784502392214
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