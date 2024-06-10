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PSP3000 レッド　【バッテリー、充電器付、動作確認済】
商品番号 W64557970022
商品名

PSP3000 レッド　【バッテリー、充電器付、動作確認済】
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP3000レッド　【動作確認済】ゲーム機本体、バッテリーパック、2GBのSDカード、充電器付で、届いたらすぐに遊べます。ゲームソフトは、ご購入者様でご準備ください。ソフトを入れて動作確認済みです。キズも少なく美品だと思います。
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