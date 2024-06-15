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【チケット認証あり】ボイプラ ファイナル CGV トレカ キムテレ
商品番号 X32337356798
商品名

【チケット認証あり】ボイプラ ファイナル CGV トレカ キムテレ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,319 円
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商品詳細

BOYSPLANETFINALボーイズプラネットボイプラファイナルトレカCGV映画館韓国限定特典トレカ映画チケットの認証写真ございます（2枚目）手元にありますので、24時間以内に発送可能です。即購入⭕️値下げ不可❌スリーブ+硬貨ケース+防水加工にて発送海外製品のため初期スレなどがある場合がございますご理解よろしくお願いしますboysplanetボーイズプラネットボイプラソンハンビンジャンハオキムジウンキムテレハンユジンケイタキムギュビンリッキーソクマシューイファテクパクハンビンパクゴヌクジェイユスンオンユンジョンウクムジュニョンイジョンヒョンナカムデン
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