【チケット認証あり】ボイプラ ファイナル CGV トレカ キムテレ

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商品詳細
BOYSPLANETFINALボーイズプラネットボイプラファイナルトレカCGV映画館韓国限定特典トレカ映画チケットの認証写真ございます（2枚目）手元にありますので、24時間以内に発送可能です。即購入⭕️値下げ不可❌スリーブ+硬貨ケース+防水加工にて発送海外製品のため初期スレなどがある場合がございますご理解よろしくお願いしますboysplanetボーイズプラネットボイプラソンハンビンジャンハオキムジウンキムテレハンユジンケイタキムギュビンリッキーソクマシューイファテクパクハンビンパクゴヌクジェイユスンオンユンジョンウクムジュニョンイジョンヒョンナカムデン
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