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ザ・イエロー・モンキー★バラ色の日々　エマバラ
商品番号 F73278069020
商品名

ザ・イエロー・モンキー★バラ色の日々　エマバラ
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEYELLOWMONKEYのシングルCDバラ色の日々　　限定5000枚のエマバラバージョンです。封をあけて一度再生していますがパッケージや帯などすべて揃っています。出来るだけ画像に載せていますが、気になる事がありましたらお気軽に質問して納得のうえ購入してください。あくまでも一度人の手に渡った物なので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。#ザ・イエロー・モンキー#CD・DVD
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