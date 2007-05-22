中嶋らも　「ガダラの豚」　初版　帯付き　　　新刊案内付き

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中嶋らもさんの日本推理作家協会賞受賞作「ガダラの豚」初版、帯付き、新刊案内付きです。古書店購入ですがしおり紐が未使用、おそらく未読と思われます。カバー、帯はスレがありますが本体は綺麗で使用感は少ないです。値札の剥がし跡あり、帯に折れありの為やや傷や汚れありとしています。画像にてご確認ください。中古品となりますので、神経質な方や完全美品をお望みの方はご遠慮ください。古書にご理解のある方のご検討をお願い致します。池井戸潤伊坂幸太郎東野圭吾宮部みゆき赤川次郎恩田陸米澤穂信奥田英朗荻原浩長岡弘樹中山七里重松清浅田次郎北村薫京極夏彦堂場瞬一横山秀夫佐々木譲笹本稜平今野敏逢坂剛吉田修一島田荘司雫井脩介高野和明高村薫